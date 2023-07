Kako hitro berete?

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko me iracionalni fenomen vertikalnega snemanja že dolgo spravlja ob pamet in mu nameravam nekega dne nameniti posebno kolumno, se bom tokrat osredotočil na recepcijo bodisi uporabnih informacij bodisi kulturnih vsebin in umetnosti, od navodil za sestavljanje Ikeinega pohištva do novinarskih člankov ali literature. Ste bralec ali gledalec oziroma poslušalec? je v mojem svetu enako pomembno vprašanje, kot je za nekoga drugega vprašanje mesojedstva ali vegetarijanstva oziroma, da bomo v duhu političnega vrelišča, vprašanje podpore ali nasprotovanja skupnosti LGBT+.

Zanašanje na avdiovizualno in interaktivno podajanje oziroma recepcijo informacij je verjetno doseglo točko nepovrata; ljudje, nevajeni branja, mnogi tudi funkcionalno nepismeni, preprosto ne bodo več sprejemali drugačnega načina komuniciranja.