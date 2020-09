Kako hudiča na pol sekajo

Zelo nespoštljivo od vas je, če ne verjamete nacionalnim junakom. Če na primer ne verjamete, da je Krjavelj hudiča na pol presekal. Saj je lepo pojasnil, kako je v tisti polnočni temi na leseni barki to izvedel. In kako ne bi bil vedel, kaj je naredil, saj je najprej reklo štrbunk, potem pa še štrrrr ... bunk!Neprimerno je tudi, če mlatite po gospodu direktorju NIJZ, ki skrbi za vašo higieno, varnostno razdaljo, nošenje mask. In če smo že pri maskah: več kot očitno je, da nacionalna TV ravna protizakonito, če snema druženje olimpionikov brez mask. Jasno je, da nacionalka teh groznih reči sploh ne bi smela prikazovati.Jasno ...