Kako je virus odpovedal prihodnost

Prišel je virus in mislili smo si: odlično, kriza je priložnost, da preizkusimo vse tiste progresivne ideje, za katere v normalnejših časih ne zberemo poguma. Resničnost je po štirih mesecih bolj mrka kot kadarkoli: v številnih oblikah se v naša življenja vračajo odpisane, zastarele in škodljive ideje, ki so nam poslabšale kakovost življenja.Največji in najbolj tvegan korak nazaj smo naredili v odnosu do okolja. Čisto nebo nad velemesti in divje živali na urbanih tratah so zgolj začasne pozitivne posledice za kratek čas ustavljene ekonomije. Medtem pa so trajnostni ekološki ukrepi zaradi boja s pandemijo potisnjeni na ...