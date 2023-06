Kako je Vzhodna Evropa postala popek sveta

V nadaljevanju preberite:

Globok socialni in ekonomski prepad, ki je tudi po fantomski »reunifikaciji Evrope« pred 20 leti ostal med Zahodno in Vzhodno Evropo, se je še poglobil po ruski invaziji v Ukrajino. Lanska zaostritev rusko-ukrajinske vojne je tam, kjer je nekoč padala železna zavesa, potegnila novo nevidno črto: na eni strani je ostala zahodna evropska regija, kjer se po letu in pol od invazije države vse pogosteje zavzemajo za iskanje mirovnega rezultata, na drugi strani pa je spet ostala ujeta vzhodna evropska regija – po novem zapletena v lepljivo pajčevino lastnih strahov. Vzhodna Evropa se je po invaziji spremenila v regijo, ki jo obvladujejo demoni preteklosti, kjer vsak dan vznikajo novi mali in veliki ideologi vojne, regijo, ki z oboroževalno tekmo svetu sporoča, da je v stalni pripravljenosti na poslednjo, totalno vojno. Proti komu drugemu kot proti tiranki svoje polpretekle zgodovine – Rusiji.

Geografija je usoda, pravi znana geopolitična modrost. K zagrizenosti vzhodnoevropske regije v antiruskih sentimentih – ki so po svoji naravi veliko bolj antiruski, kot so proukrajinski – zanesljivo pripomore geografska bližina, ki državam regije narekuje preventivno bojazen pred predpostavljenim ruskim ozemeljskim ekspanzionizmom, ki da naj bi segal onkraj Ukrajine in je bil Putinovemu režimu pripisan, ker mu dokazan niti ne more biti. A če v geopolitiki velja, da je geografija usoda, potem je v Vzhodni Evropi geografija istočasno zgodovina. To uteleša prav leto 1991, ki v Vzhodni Evropi predstavlja konec zgodovine in podarja upanje, da je prav to leto roka politične geografije zadnjič risala nevidne črte po zemljevidu.