Kako prevpiti siromaštvo

S svetom zadnje čase ni nekaj prav. Reveži uboščino skrivajo pod bliščem bogastva, bogati pa uteho iščejo v meniški preprostosti.

Pri sosedu, ki je mehanik, že nekaj let opazujem nenavaden pojav. Na dvorišču pred delavnico za par mesecev obvezno obstane kako luksuzno vozilo iz zlatega standarda slovenskih predstav o dobrem življenju. Naposled se opogumim in ga vprašam, zakaj mu na vrtu redno nasedajo audiji A6, volvoti Q90 in podobna navlaka.

»Revščina, stari moj,« reče. » Kupijo, potem pa zmanjka za razne šobe in senzorje, ki začnejo po četrt milijona kilometrih počasi odpovedovati. Ko našparajo dva jurja za servis, zrihtam.«