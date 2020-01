Kakšna je cena zdravja

V zdravstvu se vedno znova soočamo z dvema mitoma. Prvi je, da je na voljo brezplačno. Drugi mit so dileme, zakaj bi plačevali, ko smo zdravi in storitev ne potrebujemo. Oba sta zgrešena, saj zdravstvo tako kot vse druge dejavnosti ni brezplačno – v Sloveniji izdatki za zdravstvo na letni ravni znašajo štiri milijarde evrov (vse od zavarovanj do samoplačništva). Drugi mit pa je bolj stvar sreče kot pameti: nikomur od nas ni dana garancija večnega zdravja in ne vemo, ali ne bomo morda že jutri potrebovali dragih zdravstvenih storitev, ki si jih sami ne bi zmogli plačati.Zato je pri financiranju zdravstva podobno kot pri ...