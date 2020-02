Kam plava labod na reki Jangce

V svetu, kjer negotovost očitno vse bolj postaja nova normalnost, in v razmerah, ko imamo opravka z redko videnim izzivom in potencialno pandemijo svetovnih razsežnosti, so zato zdaj še toliko bolj odgovorni politični voditelji.

Prihodnji tedni bodo odločilni: ali bo virus, ki je zdaj v skoraj 99 odstotkih primerov vendarle omejen na Kitajsko, le prehodna drama, v najboljšem primeru nekakšna malo širša različica sarsa izpred 17 let - ali pa ima potencial, da postane »črni labod«, nepredvidljiv, izjemen in redek dogodek, s potencialom, da do temeljev pretrese finančni svet in svetovni ekonomski sistem? Foto Reuters