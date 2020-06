Kamniti gost slovenske politike

Dobre tri mesece od izbruha pandemije se je potrdil sum, ki mi ga je narekovala moja formacija zgodovinarja. Neprecedenčna kriza, ki je preplavila normalnost našega vsakdana, je pri marsikom vzbujala tesnobo (ali upanje), da »nič več ne bo tako, kot je bilo«. A zgodovinski precedensi so napeljevali k nasprotni domnevi: doslej so velike epidemije le redko privedle do obrata v zgodovinskih trendih; veliko pogosteje so služile kot njihov katalizator.Tudi v malem svetu slovenske politike so se bojazni in upanja, da bo kriza usodno premešala ravnovesja, izkazala za neutemeljena. Vrnitev na stare tire – le da v veliko bolj napetem ...