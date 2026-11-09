Kar verjameš, je res

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ste se kdaj spraševali, v kaj res verjamete? Verjetno ste, je pa to vprašanje samo po sebi hecen dokaz nečimrnosti človeka. Predvideva namreč, da so naše predstave o življenju, svetu in človeku, vrednote, svetonazori, pogledi na to, kaj je prav in kaj narobe, kdo ima prav in kdo ne, nekakšen plod našega razmisleka, naših kognitivnih naporov, naših osebnih odločitev, nekakšne inženirske optimizacije idej, ki jih, da bomo res verjeli v pravi prav, radi začinimo s še malo morale. Za moralo pa si itak domišljamo, da je zrasla na našem zelniku in je tako rekoč vgrajena v naš DNK. Kako neverjetno domišljavi smo lahko ljudje, kadar menimo, da smo si življenja, ...