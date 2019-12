Karnisa železne zavese

Na italijansko televizijsko komično serijo Volevo fare la rockstar (Hotela sem postati rock zvezda) sem naletel po naključju, med preklapljanjem programov. Prizorišče se je nemudoma zdelo domače. Po le nekaj minutah interierja, posnetkov ulic in bežnem utrinku okoliških vinogradov sem ženi zmagoslavno zaupal, da tole reč, vsaj po moji oceni, najbrž snemajo v Furlaniji. Ko se je kot član igralske zasedbe pojavil še Videmčan Giuseppe Battiston, dvomov ni bilo več. Igriva serija o življenjskih tegobah Olivie, sedemindvajsetletne mame enajstletnih dvojčic, je postavljena v izmišljeno furlansko mestece Caselonghe, v resnici pa je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.