Kateri jezik je najlepši?

Ko je določen jezik bolj prisoten, nam je v različnih vlogah vedno bolj domač in zato »lepši«.
Slovenščina pač ni isti inštrument kot angleščina, ni isti kot italijanščina in ni isti kot nemščina. Ni električna kitara, ampak je violina. FOTO: Blaž Samec
Jezik zveni kakor inštrument, vsak z drugim zvokom, z nekoliko drugačnimi strunami, tipkami in obliko. Četudi v en jezik položiš isto vsebino kot v drugega, bo lahko dodani zven novega jezika dosegel nov, včasih komaj zaznaven učinek.
Ovidijeva zgodba o Orfejevi smrti v prevodu Kajetana Gantarja zadoni še mogočneje kot v latinščini: »S Krete odšel je Himén, ogrnjen z žafranasto haljo,/skozi prostrano ozračje polêtel do traške obale.« E-jevski in a-jevski poudarjeni glasovi ustvarijo vtis lebdenja, donenja, odprtosti. Zvočniki (m, l, n, r, j) dodajo besedam slovesno otožen zven. Podobno deluje verz Lili Novy, ki v pesmi Temna veža opisuje, kako se v stanovanje skozi vhodna vrata svetloba »níkdar ni vlila in vlila ne bo«. Poskakujoči i-ji in dvakrat ponovljena vl-ja živo naslikajo ...
