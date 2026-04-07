Kateri jezik je najlepši?

Ko je določen jezik bolj prisoten, nam je v različnih vlogah vedno bolj domač in zato »lepši«.

Jezik zveni kakor inštrument, vsak z drugim zvokom, z nekoliko drugačnimi strunami, tipkami in obliko. Četudi v en jezik položiš isto vsebino kot v drugega, bo lahko dodani zven novega jezika dosegel nov, včasih komaj zaznaven učinek. ​Ovidijeva zgodba o Orfejevi smrti v prevodu Kajetana Gantarja zadoni še mogočneje kot v latinščini: »S Krete odšel je Himén, ogrnjen z žafranasto haljo,/skozi prostrano ozračje polêtel do traške obale.« E-jevski in a-jevski poudarjeni glasovi ustvarijo vtis lebdenja, donenja, odprtosti. Zvočniki (m, l, n, r, j) dodajo besedam slovesno otožen zven. Podobno deluje verz Lili Novy, ki v pesmi Temna veža opisuje, kako se v stanovanje skozi vhodna vrata svetloba »níkdar ni vlila in vlila ne bo«. Poskakujoči i-ji in dvakrat ponovljena vl-ja živo naslikajo ...