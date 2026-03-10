Kdo bo prevzel odgovornost za slovenščino

Položaj slovenščine ni nekaj samoumevnega in je odvisen tudi od političnih odločitev.

Pred volitvami bi pričakovali razpravo tudi o jeziku in jezikovni politiki, a je ta skoraj povsem umolknila. Zdi se, kakor da se politiki v vse bolj kompleksnem okolju upravljanja jezika ne znajdejo več. Skrb za jezik in jezike se potiska v ozadje, čeprav so jeziki vse bolj v ospredju našega družbenega in zasebnega življenja. Kako se lotiti slovenske jezikovne politike operativno? Dokumentov o tem je precej, a področje je tako zahtevno, da se ga vlade praviloma zares lotijo šele proti koncu mandata. V preteklem desetletju, tudi v minulem mandatu, smo na področju slovenščine naredili veliko, tako da se uvrščamo med približno trideset jezikov z najbolj razvito jezikovno opremljenostjo in infrastrukturo na svetu. A težave se nabirajo in naslednjo vlado čaka težko delo. Položaj slovenščine ...