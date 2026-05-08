Kdo potrebuje evropsko superdržavo?

Federalizacija EU v sedanji obliki je izraz čiste volje do moči evropskih elit, njihov antidemokratičen, avtokratski vzgib.

Dan po madžarskih parlamentarnih volitvah je pred evropske novinarje neučakano stopila Ursula von der Leyen. Poraz Viktorja Orbána jo je seveda osrečil, kar je sporočila še isti večer prek svojega družbenega profila. Ni pa si vzela veliko časa za primerno proslavitev težko pričakovanega padca Orbánove vlade. Pohitela je z oznanilom, da se z Orbánovim odhodom ustvarja politični momentum za nujno ukrepanje. Sama prvi korak vidi v uvedbi glasovanja s kvalificirano večino v zunanji politiki, da bi lahko preprečevali sistematične blokade, kakršnim smo bili priča v preteklosti. Mojca Pišek. FOTO: Blaž SamecSinonim za te je bil seveda Orbán, ki je z uveljavljanjem pravice do veta ali grožnjami z vetom blokiral vrsto evropskih politik: pomoč Ukrajini, sankcije proti Rusiji in embargo na ruske ...