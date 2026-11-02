Znano slovensko poslanko je pred časom zanimalo, kdo to plača. Tako močno jo je to zanimalo, da si je vprašanje raje zapisala na majico, da ga po poti do službe na Šubičevi ne bi pozabila.

Isto vprašanje smo si postavili tudi v naši vohunski agenturi, ko smo izvedeli za rezultat volitev v izvoljeni deželi. Izvoljeni voditelji izvoljene dežele so obljubili, da bodo v kratkem spet napadli nesramneže, ki se skrivajo in molijo boga, da se vojna konča. Zanimalo nas je, kako bogati morajo biti ti izvoljenci, da plačajo vse te vojake, špijone, izdajalce, podrepnike, drone, rakete, bombe, tanke, letala, laserje, propagando, prisluhe, trole, bote, zapore, rablje, ves ta dizel. Kdo, torej, vse to, ves ta krasni izvoljeni svet, plača? Oni že ne! In kako prepričajo plačnike? Obstaja precejšnja možnost, da na koncu koncev vse to res plačamo mi. No, če pogledamo sušenje državnega proračuna, v katerem kar po vrsti v vseh resorjih klestijo porabo in hkrati z lahkoto bašejo milijarde za vojne, potem lahko nam Slovencem ponosno zraste greben. »Revnim« vojnim mešetarjem bomo navdušeno poslali še dodatnih 300 milijončkov, sicer bi ubogi milijarderji obubožali.

Novinarje pa je lahko sram, da si upajo sploh spraševati predsednika parlamenta, kako je lahko tako radodaren, da v svojem prostem času zastavi svoj državni ugled in svoje privatne mišice, da prepričuje izbrane investitorje o zemljiških kombinacijah za »svoje« volivce. Kako nesramni so ti novinarji, da mu ne privoščijo dobrodelnih potez. Kranjčani bodo svoje pokojnike že kam stisnili. Slovenske zemljice je škoda za pokopališča. Ne vem, kako si v nepremičninsko zahtevnih časih občine sploh privoščijo tratiti svoje najlepše parcele za pokopališča. Res ste nesramni. Pa koliko stanovanj bi lahko imeli v piranskih palačah, ki bi jih nekateri zapravili za ničvredno kulturo. V piransko palačo Trevisini bi levuharji umestili muzejsko navlako z nekakšnimi slikami in ladijskimi modeli. Sploh veste, koliko bi posamezniki zaslužili, če bi tam zgradili stanovanja?

Edina sprejemljiva kultura je spomin na pol ducata (število se manjša) osamosvojiteljskih junakov in muzej, ki na novo piše zgodovino. »Mi smo edini, ki se junaško borimo proti rdeči zvezdi. Poglejte, kako lepo smo poskrbeli za koprske žvižgače in nosilce rdečih zvezd. Ostrostrelci so jih imeli ves čas lepo na muhi, da se jim ne bi kaj hudega utrnilo v glavi. Žvižgačem pa smo dali priložnost plačila položnic za 1750 evrov in lekcijo, da z demokracijo ne pridejo daleč. Dokaz so Italijani. Na protestih v Trstu in po vsej Italiji so nosili več zvezd, rdečih zastav, srpov, kladiv in palestinskih zastav, kot jih premorejo vsi v Sloveniji. Po svetu so se te zvezde nevarno razmnožile,« sporočajo skrbniki naših duš, da ne bi zašle na kriva pota. Opazili so, da so ostrostrelci v Kopru vzbudili še večjo pozornost javnosti kot govor njihovega ljubljenega vodje, zato jih bodo na naslednji proslavi posadili na vsako drevo še trikrat toliko. »Res smo tudi mi žvižgali Nataši, ampak naši žvižgi so demokratični in napredni, koprski žvižgi pa so očitno teroristični.«

Ostrostrelci na svojih položajih Foto

Donalda Krampa pred ameriškimi volitvami v kongres niso zmotili očitki Baracka Obame o draginji, inflaciji, korupciji, nepotizmu, celo primerjava predsednika ZDA s Sadamom Huseinom ne, pač pa ga je najbolj zmotil Barackov komentar, da Belo hišo vse bolj spreminja v nekaj, kar je še bolj kičasto od restavracij iz verige Cheesecake Factory. Če bi Obamo vprašali, kaj si misli o Janezovih ostrostrelcih, kaznovanju slovenskih žvižgačev, deratizaciji sodnikov, burkah, orkestriranem zmerjanju Nike Kovač in Janeza Markeša, lovu na rdečo zvezdo, plačevanju TV-prispevka, nakupih zemljišč za cerkve (upamo, da ni samo ena) s pomočjo predsednika parlamenta, o malikovanju lika in dela tovariša Janeza ..., vam ne bi mogel odgovoriti drugače, kot je Krampu, da Janeza namreč ne zanimajo pravi problemi državljanov, ne zanimajo ga zares draginja, inflacija, cena nafte, mrtvi v vojnah, težave upokojencev ..., zato meče vsak dan nove bombice, s katerimi zaposluje skregan narod in preusmerja pozornost javnosti, da se ukvarja z drugorazrednimi vprašanji, ker pravih problemov ne zna, ne more ali noče reševati in ker lahko potem v zakulisju vse te predstave za javnost v resnici mirno skrbi za rast in položaj svoje elite. Zato se, za čuda, povsem strinjamo z gospo Petelin: Kdo vse to plača?