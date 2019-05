Kdor ne skače, se ne poškoduje

Oh, koliko je narodov in narodnosti. Za enega je značilno in morda vam je celo znan kot bogaboječ, vsaj tisti del življa, ki v boga veruje, pa delaven, tudi del, ki se z Nedelom preživlja ali ga bere, pa priden kot le kaj, le pridnost drug drugemu posamezniki zavidajo.In celo ko napoči prosti čas, ta narod ne miruje, vsaj dobršen del je perpetuirano mobilen. Prisega na gibanje. Za dušo, se poreče, čeravno zares, kot bi šlo za evre.Ni prostora za vse blagodati, ki jih tako psihi kot fizisu prinaša gibanje, športanje, še najraje na svežem zraku. Ampak za blagodati je treba sem ter tja davek plačati. Dajatve rekreaciji se ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.