Kje je Šarec?

Ko je Marjan Šarec na začetku leta odstopil, sem zapisal, da bo lahko postal slovenski Sánchez ali slovenski Salvini. Oba sta silurirala lastno vlado, a z diametralno nasprotnim rezultatom.Šarcu bi lahko uspelo izsiliti volitve, na katerih bi utrdil svoj položaj in naskok v javnomnenjskih anketah prelil v otipljiv politični kapital. Lahko pa bi se znašel v opozicijskih klopeh in streljal jalove puščice proti politični karavani, ki je zavila v nasprotno smer. Zgodilo se je, seveda, slednje.Tudi analogija s Salvinijem se je izkazala za bolj posrečeno, kot se je sprva zdelo. Tako Liga kot LMŠ sta se na zadnjih volitvah prerinili na čelo lastnega bloka, a z rekordno nizkim rezultatom za takšno prvenstvo. Obe sta nato visoko kotirali v anketah, dokler sta bili v vladi, v opoziciji pa počasi, a stalno izgubljata podporo. Pri obeh je upehanje v dobršni meri posledica pandemije.Po eni strani preprosto zato, ker je sprožila pregovorno »zbiranje okoli zastave«, od katere ima vselej prednost obstoječa oblast (razen če je slučajno tako eklatantno nesposobna kot trenutni prebivalec Bele hiše). Po drugi strani tudi zato, ker je nekonsistentna kritika zajezitvenih ukrepov pri obeh razkrila pomanjkanje koherentne politične alternative. Obe vladi, tako v Rimu kot v Ljubljani, ob vseh razlikah vendarle dajeta vtis, da vesta, kaj hočeta.Slovenski tega ne zanikajo niti njeni nasprotniki: ko ji očitajo, da načrtno gradi avtoritarni režim po »višegrajskem zgledu«, priznavajo, da ima jasno strategijo. Vodilna stranka opozicije pa se v novih okoliščinah nikakor ne znajde in daje vtis, da ne ve točno, kaj hoče. A če o Salviniju lahko rečemo, da ne ve čisto dobro, kaj bi z Italijo, se o LMŠ zdi, da ne ve niti, kaj bi sama s sabo.Šarec je bil žrtev pojava, o katerem je pisal že Machiavelli. Dokler je bil na oblasti, so ga zasipali s hvalami, ki so – »Luka Dončić slovenske politike« – precej presegale njegov realni domet. V trenutku, ko se je odpovedal vzvodom moči, se je javno mnenje obrnilo proti njemu. Strmoglavil je na lestvicah priljubljenosti in njegov odstop, ki so ga analitiki pozimi razglašali za genialno šahovsko potezo, je že spomladi omnium consensu obveljal za strel v nogo, puško v koruzi in kar je še metafor, ki izražajo prezir do poražencev.Sam še vedno mislim, da je bila Šarčeva odločitev v osnovi pravilna. V poldrugem letu mu je uspelo pokazati precejšnjo spretnost pri vladanju. Razdrobljeno manjšinsko vlado, ki so ji komentatorske rojenice napovedovale hiter razkroj, je vodil uspešneje od pričakovanj. Na čelu vodilne vladne stranke z najmanj poslanci od časa Peterletove SKD je pokazal večjo energičnost in vodstveno avtoriteto kot Cerar, Pahor ali Rop, ki so predsedovali strankam z absolutno večino v koaliciji. Z odločitvijo za odstop je pokazal dve lastnosti, ki sta v slovenski politiki redki: razumel je, kdaj se je treba odreči položaju (nauk, ki je Aleksandri Pivec ostal tuj), in pokazal pripravljenost za velika tveganja z visokimi izkupički (drznost, kakršne smo bili v slovenski politiki dotlej vajeni le še pri Janezu Janši).Stava se mu ni izšla, a to ne pomeni, da je bila napačna. Vladna formula, ki jo je dotlej uspešno ohranjal pri življenju, je začela kazati resne znake upehanosti. Iz preteklih izkušenj je lahko predvidel agonijo, ki bo sledila, in se jo odločil prekiniti, dokler je še užival javnomnenjsko naklonjenost. Alternativni scenarij ni bil videti tako slabo ali nevarno. Koalicijski partnerji bi predčasne volitve lahko preprečili le tako, da bi se vrgli v naročje SDS – s predvidljivimi posledicami za njihovo volilno podporo.Konsolidacija v opoziciji ob nepriljubljeni vladi, z ideološko skladnostjo in eleganco Frankensteinovega stvora, se je Šarcu očitno zdela cena, ki jo je vredno tvegati za izkupičke, ki jih je obljubljala drzna poteza; še zlasti, ker sta se dve leti do konca mandata zdeli prekratko obdobje, da bi se zgodil »poljski scenarij«, hkrati pa dovolj dolgo, da levosredinske volivce spomni na vse razloge, zakaj ne marajo Janše.A računica je puščala na treh mestih. Najprej je bila tu pandemija, najlepši prikaz pozabljene modrosti, da je narava močnejša od zgodovine in da noben, še tako vpliven človek, ni zares krojač svoje usode. Novi koronavirus je vdrl iz neke druge dimenzije in temeljito pretresel pričakovanja ter razmerja moči v še veliko močnejših državah, kot je Slovenija.A če je bil ta obrat nepričakovan, je veliko bolj simptomatsko, da je Šarec iz svojih računic izpustil glavni izziv, ki čaka Slovenijo v tem mandatu: predsedovanje EU. Zaradi svoje eklatantne brezbrižnosti do zunanjepolitičnih vprašanj je spregledal simbolni kapital, ki ga bo lahko unovčil, kdorkoli bo vodil slovensko politiko v drugi polovici leta 2021. Zato je štafetno palico v ključnem trenutku in tako rekoč brez boja predal v roke verjetno edinemu aktivnemu politiku v Sloveniji, ki danes razmišlja geostrateško.A glavna vrzel Šarčeve računice je bila povsem internega značaja. To, da levosredinska vlada po prvih stotih dneh ne implodira po šivih kadrovskih sporov, je bila takšna novost, da so ljudje skoraj pozabili, da ni zaradi tega nič kaj uspešnejša pri oblikovanju in izvajanju politik. Dokler je bil Šarec na oblasti, je lahko z virtuoznostjo vladanja zakrival programsko praznino leve sredine. V trenutku, ko je postal vodja opozicije, se je razkrilo, kaj ostaja od njegove politične ponudbe, ko ji odvzamemo vzvode oblasti.Te dni in tedne se številni ljudje ob težavah največje opozicijske stranke, da bi se profilirala kot vezivo, okoli katerega bi se zbrala kredibilna alternativa sedanji oblasti, sprašujejo: »Kje pa je Šarec?« Toda Šarčeva vse očitnejša nezmožnost, da bi bil kos zgodovinski nalogi, bi nas morala napotiti k bistvenemu vprašanju, v senci katerega se je zgodil že njegov kometski vzpon: »Kje pa je slovenski liberalizem?«***Luka Lisjak Gabrijelčič je zgodovinar, urednik Razpotij, raziskovalec na CEU, Budimpešta