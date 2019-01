Kje se začne zanimanje za znanost?

Minuli teden sem v treh dneh trikrat trčila ob vprašanje, kje in kako se pri mladih začne zanimanje za znanost?Prvič na začetku projekta »sto ur astronomije«, ki je potekal v okviru praznovanja 100. obletnice ustanovitve Mednarodne astronomske zveze. Od četrtka do nedelje so v 85 državah po vsem svetu (tudi v Sloveniji) pod geslom »sto let pod skupnim nebom« pripravili različne astronomske dogodke, kot so javna astronomska opazovanja, predavanja, razstave. Namenjeni so bili vsem generacijam, tudi mladim in najmlajšim. Pri zadnjih se zanimanje za nebo nad nami pojavi samo od sebe. Spomnite se otroških vprašanj o Soncu, Luni, ...