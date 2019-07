Knjigarne kot svet v malem

Tudi v Španiji butične knjigarnice izginjajo, ostajajo le še knjigarnarske verige; ena takšnih je Casa del Libro. Ko v Valencii stopite vanjo, ste zaradi obilja knjig skoraj ob sapo: kaj vse nam nudijo! A kmalu ugotovite, da je knjigarna le odsev zunanjega sveta. Čedalje monolitnejšega.V izložbi in pritličju vas nagovarjajo uspešnice, ob njih se valjajo pisarniški material in igrače. V kleti najdete sodobno prozo in otroško literaturo, poezija in dramatika sta stlačeni v omarice na hodniku, prostorno zgornje nadstropje pa vam nudi stvarno literaturo – od znanosti do humanistike.Prvo, ob kar se spotaknete, še preden dobro ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.