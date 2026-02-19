Ko politika postane vera

Potrebujemo novo ločitev cerkve od države, a tokrat na psihološki ravni. Politiko moramo desakralizirati.

Predstavljajte si sproščeno srečanje ob kavi. Pogovor teče o cenah nepremičnin ali gneči v mestu. Mnenja se krešejo, a vzdušje ostaja prijetno. Potem pa nekdo omeni Gazo, evtanazijo, migracije ali podnebno krizo. V tistem trenutku se zrak v prostoru spremeni. Telesa se napnejo, nasmeški izginejo. Nestrinjanje nenadoma ni več napaka v izračunu, ampak napaka v značaju. Zaznamo ogorčenost – čustvo, ki izvira iz svetoskrunstva. Ta razlika v odnosu do obravnavane teme je bistvo pojava, ki ga lahko zasledimo vedno pogosteje. Politične razprave so prenehale biti zgolj intelektualne izmenjave mnenj o upravljanju skupnega. Postale so obračun med verniki in heretiki. Ko nekdo izrazi napačno stališče, reakcija ni več sorazmerna s težo mnenja, ampak je bližje ekskomunikaciji in moralni ...