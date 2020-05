Ko postane kopija boljša od originala

Po zaslugi TV Slovenija in Andreja Stoparja smo izvedeli, kako se je Donald Trump v petek končno odločil narediti red, dopolniti in posodobiti opremo strateških državnih rezerv. Ob tem je Trump izustil Slovencem znano mantro: »Ko smo prišli na oblast, so bila skladišča prazna.« Besede smo Slovenci pred tem slišali vsaj 94-krat. Izrekel jih je za neko drugo državo nekdo drug, ki si že leta prizadeva kopirati istega Donalda. Zdaj pa ameriški original kopira svojo kopijo. To o praznih skladiščih je Donald ugotovil tri leta in pol po prihodu na oblast in tik pred koncem epidemije. Še zadnji hip je zato naročil podpredsedniku Miku, naj na 15.400 domov za starejše občane osebno odnese maske in rokavice, ki so jih v ZDA izdelali, podobno kot Kitajci, brez ustreznih certifikatov in s podobnimi provizijami kot slovenski humanitarno poslovni velemojstri.



Janezu Janši bomo na tem mestu priznali, da zna. Zbral je pogum in prvi v Evropi odpravil epidemijo. Tako preprosto! Odpravil jo je, ampak ohranil ukrepe. Ker mejo lahko prestopaš, ampak je hkrati ne smeš. Na ta način je pravi dialektik, predsokratik. V tako šahovsko potezo ga je prisilila računica državne blagajne. Luknja v njej bo šele zares pognala kolesarske pedale.



A kljub temu ne sliši najbolje, da bi morda moral pomagati svojemu turizmu. Njegovi ministranti so najprej poskrbeli, da se je, po čakanju na mejnih prehodih sodeč (vrsta na meji – kako popolna oglaševalska akcija!), vsaj pol milijona Slovencev lahko odpravilo na jug. Primorski trgovci, ki jih največ kupcev obišče prav na nedeljo, pa svojega posla ob nedeljah ne smejo opravljati. Dokler je meja z Italijo še zaprta (še dva tedna), bodo še kako zdržali, od 3. junija pa bodo slovenski trgovci (z blagoslovom Levice, desnice in Vatikana) prepustili zaslužek italijanskim trgovskim tovarišem. Edino pravilno. Ne bi bilo fer, če bi z ukrepi pomagali samo južnim bratom. Zdaj bo treba pomagati še zahodnim sosedom. Temu se reče slovenska humanitarna pomoč Italiji.



Če pa kdo verjame istemu Janezu, da se Slovenija lahko pohvali z najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, mu moramo prišepniti, da imajo v prav vseh bivših socialističnih državah boljšo statistiko. Najbrž vsi po vrsti dobro skrivajo umrle in okužene, nas o nasprotnem že prepričujejo Orbanovi troli.



Prav tako se zelo trudi prepričati, da se on sploh ni gnal za generalski čin. Le kaj ga je premamilo, da je vendarle vzel bič v roke? Verjetno so mu z leve in desne grozili, da mora nekaj narediti za svoj del slovenskega naroda. Zato ne razumem, zakaj se v Levici in pri Šarčevih zdaj tako zgražajo, ko generalisimo naskakuje TV Slovenija, novinarje, sodnike, razumnike, učitelje, policiste, preproste delavce ... Ko tako rad špeca in tujim stricem grdo govori čez svoj narod, ko zmerja kritike s prostitutkami, ko svojim dovoli šverc komerc, lepše maske, debelejše rokavice ... Pa saj sta Levica in LMŠ že predpredlani vedeli, kako misli, diha, dramatizira ... naš Janez. Saj so menda vsi vedeli, zakaj je že Miro Cerar po vsej sili tako vztrajal, da bi že pred leti drugi tir in vsaj delček Luke prevzeli madžarski nadšefi. Saj so vedeli, zakaj so hoteli pred tem spraviti Hartmuta Mehdorna v logistični holding. Cerarjevi in Počivalškovi pa Sorgenfreia.



Pa saj so vedeli, kaj se zgodi, če Levica glasuje proti Šarcu. Če glasuje skupaj s SDS proti Angeliki Mlinar, pa če zamenjajo Karla Erjavca pri Desusu ... Pa saj je Šarec vedel, kdo ga bo nasledil, če bo »vrgel puško v koruzo«. Ali morda kdo od njih ni vedel in ga je vse to presenetilo? Pa saj vsi ti politični velemojstri najbrž vedo, kako pogubno je klicati volitve v času, ko volivcem nimaš ničesar novega ponuditi. Oporečniki imajo dve možnosti: naj priznajo, da nimajo pojma o političnem šahu, ali pa so Janeza Ivana hote pripeljali na vrh, da opravi delo, ki ga sami ne znajo.



O tem, kako dobri organizatorji smo, vse pove današnji prvi šolski dan za 40 odstotkov otrok. Če ste mislili, da se otroci preprosto veselo vračajo v šolo, ste se pošteno zmotili. Ministranti in ministrantka so tako zapletli položaj, da bi verjetno prej pristali na Luni. Tako so zagrenili življenje otrokom in njihovim staršem, da si do jeseni ne bodo opomogli. Le kdo bi še hotel na tak način v šolo! Zdaj smo šele v skrbeh, kaj ta blaznost predpisov do zadnjega diha in teorija vseh zarot učita naše otroke.