Ko številke postanejo nepredstavljive

Najbogatejši človek na svetu je minuli petek postal še bogatejši. Elon Musk ni več zgolj običajen milijarder, postal je prvi bilijonar v zgodovini človeštva. V angleščini, the first trillionaire. Pri tako nepredstavljivo velikem premoženju namreč trčimo ob čudno lastnost besed. Čemur v slovenščini rečemo bilijon dolarjev, v angleščini pravijo trillion. Tisoč milijard dolarjev.

V Teksasu, kjer ima gospod Musk stalno prebivališče, bi si za ta denar lahko kupil približno 3,3 milijona povprečnih hiš (namreč, po podatkih portala Zillow je tamkajšnja povprečna cena 303.504 dolarjev). Ali pa privoščil 13.793 primerkov zasebnega letala gulfstream G800, s katerim najraje leti. Če bi vsakemu od svojih štirinajstih otrok dal enak delež zapuščine, bi to na glavo in pred davki naneslo 71,4 milijarde dolarjev.

Zadnji korak do takšne izjemnosti je Musk naredil, kot rečeno, prav pred nekaj dnevi. Seveda ne sam, ampak s pomočjo številnih odvetnikov, predvsem pa številnih investicijskih bančnikov. Skoraj ni ugledne hiše, ki mu pri podvigu ne bi pomagala (v vrstnem redu po velikosti udeležbe): Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, J. P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC, UBS, Wells Fargo, Allen, Cantor, Needham, Raymond James, Société Générale, Stifel, William Blair, BTG, ING, Macquarie, Mirae, Mizuho, Santander.