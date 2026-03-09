Ko uspevajo nesmisli

Zgodovinski dogodki so pogosto zaviti v tančico nejasnosti. Vzame leta, včasih desetletja, da se nakopičijo pričevanja, da postanejo arhivi dostopni. Da vpleteni izgubijo občutek, da morajo kogarkoli ali karkoli varovati, in končno spregovorijo po resnici. Ali drugače, redko vemo, kaj se dogaja, ko se dogaja.

So Združene države in Izrael zadnji dan februarja začeli vojno z Iranom? Ali ZDA samo izvedle omejeni vojaški napad, operacijo Epska jeza, Epic Fury? So bile v ta korak prisiljene ali so se zanj same odločile? Želijo Iranu preprečiti, da razvije atomsko orožje, ali zgolj konvencionalne, čezoceanske rakete? Je šlo za povračilo ali so želele preprečiti skorajšnjo nevarnost? Želijo zamenjati režim? Bodo cilji, če obstajajo, izpolnjeni že čez nekaj dni? Tednov? Mesecev? Let? Kadarkoli?