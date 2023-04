Ko zabrnijo traktorji

V kolumni preberite:

Ko so me pred letom dni, tik po volitvah, vprašali o pričakovanjih in obetih v novem mandatu, sem izrazil upanje, da bi se ohranilo civilnodružbeno vrenje, ki je zaznamovalo obdobje tretje Janševe vlade in odločilno pripomoglo k najvišji volilni udeležbi zadnjih dveh desetletij; da družba torej ne bi zdrsnila nazaj v tisti odrevenelo apatijo, v katero je Slovenijo uspaval Cerar in ki je, s periodičnimi prekinitvami ideološke trzavice, zaznamovala ozračje druge polovice prejšnjega desetletja. Pazi se, kaj si želiš, saj se utegne uresničiti, bi kdo sarkastično pripomnil.