Kobe in koronavirus

Prezgodnja smrt Kobeja Bryanta in izbruh koronavirusa nista zgolj tragična nesreča in globalna nevšečnost. Sta delca mozaika življenja v dobi, ki ji radi pravimo pozni kapitalizem, četudi ne vemo, kako pozen je zares in ali je sploh pozen.Vsaka nepotrebna smrt je tragična. Še posebno je žalostna, če se poslovi nekdo, ki je navdihoval s svojimi vrednotami in briljanco. Od večine zvezdniških smrti se težko česa naučimo: od odpovedi srca, rakavih obolenj, samomorov zaradi depresije, predoziranj z drogami in alkoholom, prometnih nesreč, do katerih vodi ljubezen do hitrosti. A tokratna zvezdniška smrt je drugačna. Kobe Bryant je ...