Koliko je vredna rumena črta?

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    Če financiramo predvsem tisto, čemur znamo že danes pripisati uporabno vrednost, lahko spregledamo raziskave prihodnosti, meni Jana Kolar.
    Leta 2016 so raziskovalci za veliki hadronski trkalnik v Cernu naredili analizo stroškov in koristi ter prišli do ocene, da je verjetnost, da bodo njegove družbene koristi presegle stroške, okoli 90-odstotna. FOTO: Valentin Flauraud/Afp
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    Leta 2016 so raziskovalci za veliki hadronski trkalnik v Cernu naredili analizo stroškov in koristi ter prišli do ocene, da je verjetnost, da bodo njegove družbene koristi presegle stroške, okoli 90-odstotna. FOTO: Valentin Flauraud/Afp
    Jana Kolar
    31. 8. 2026 | 06:00
    7:21
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    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Bilo je med popolnim sončnim mrkom v Indiji leta 1868. Ko je Luna za nekaj minut zakrila bleščečo površino Sonca, se je jasneje pokazala kromosfera, tanka žareča plast Sončevega ozračja. Francoski astronom Pierre Jules Janssen jo je opazoval s spektroskopom, ki svetlobo razdeli na sestavne barve, podobno kot prizma ali dežne kapljice ustvarijo mavrico. Že tedaj so vedeli, da ima vsak kemični element svoje značilne spektralne črte, nekakšen svetlobni podpis. Po nekaterih virih naj bi Janssen med njimi opazil tudi dotlej neznano svetlo rumeno črto. Nekaj mesecev pozneje jo je v Angliji opazoval Norman Lockyer in ugotovil, da ne ustreza nobenemu takrat znanemu ...
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    Primož Roglič bo še dihal za ovratnik rdeči majici

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    Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

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    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
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    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
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    Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

    Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
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    Koliko je vredna rumena črta?

    Če financiramo predvsem tisto, čemur znamo že danes pripisati uporabno vrednost, lahko spregledamo raziskave prihodnosti, meni Jana Kolar.
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    Pismo bralca: Svoje davne dni smo na Bledu dihali svež zrak, uživali mir in sobivali s turisti. Danes je to le še spomin, meni Mladen Berginc.
    31. 8. 2026 | 06:00
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    TV namig: Novi kuharski izzivi

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    Katera slovenska podjetja imajo največji potencial?

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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