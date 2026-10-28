Koliko stane tvoj pogled?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Bližajo se lokalne volitve, to pa je tudi čas, ko politika posebej močno prodre v javni prostor. Spremljati jo moramo, tudi če bi se ji najraje na daleč izognili: na najbolj nedolžnem sprehodu po mestu ali potovanju v druge kraje v nas agresivno strmijo smehljajoči se kandidati, optimistične obljube, spodbudna gesla. V javni prostor kot poseben objekt vstopajo veliki jumbo plakati, ki se jim ne moremo izogniti. Tako se oglasom za trgovske centre, avtomobile, servise, vse mogoče, pridružijo oglasi za lepšo prihodnost. Še v nobeni deželi nisem videla tako na gosto postavljenih reklam kot v Sloveniji: velja tako za mesta kot za podeželje. Človek bi dobil občutek, da ...