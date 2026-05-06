Kolizej in Kolizej

Pravšnja kolumna se mora, skratka, »sestaviti« v pravem trenutku, čim bliže skrajnemu roku za oddajo, da bo proces razburljiv in adrenalin na nivoju.
Helena Koder v knjigi natanko popiše, kdaj je v času priprav in pogovorov s stanovalkami in stanovalci propadajočega Kolizeja spoznala, »da ima film«. FOTO: Blaž Samec/Delo
Včasih kolumna pride sama od sebe, »se spiše sama«, kot rečemo, včasih pa je nanjo treba potrpežljivo počakati. Sam v časniku, ki ga držite v rokah, gostujem v mesečnem ciklusu, kar je za tip prosto asociativne kolumne kar pravšnja frekvenca.
Ne vem, kako bi se znašel v tedenskem ritmu, ker ne pišem o urgentnih tematikah ali fenomenih. Nisem na primer politični kolumnist; oni se napajajo iz neusahljivega vira »političnega parketa«, informacij, kuloarskih govoric, skrivnih dogovorov, špekulacij in vsega ostalega. Nisem niti filmski kolumnist, čeprav se z njim še največ ukvarjam, ker verjamem, da bi na splošni mnenjski strani tovrstno pisanje izpadlo pretirano ezoterično. Hibridizacija s ščepcem osebnega zornega kota, to se že sliši bolje, bralec nikoli ne ve, kaj bo čez štiri tedne ...
