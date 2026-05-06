Kolizej in Kolizej

Pravšnja kolumna se mora, skratka, »sestaviti« v pravem trenutku, čim bliže skrajnemu roku za oddajo, da bo proces razburljiv in adrenalin na nivoju.

Včasih kolumna pride sama od sebe, »se spiše sama«, kot rečemo, včasih pa je nanjo treba potrpežljivo počakati. Sam v časniku, ki ga držite v rokah, gostujem v mesečnem ciklusu, kar je za tip prosto asociativne kolumne kar pravšnja frekvenca. Ne vem, kako bi se znašel v tedenskem ritmu, ker ne pišem o urgentnih tematikah ali fenomenih. Nisem na primer politični kolumnist; oni se napajajo iz neusahljivega vira »političnega parketa«, informacij, kuloarskih govoric, skrivnih dogovorov, špekulacij in vsega ostalega. Nisem niti filmski kolumnist, čeprav se z njim še največ ukvarjam, ker verjamem, da bi na splošni mnenjski strani tovrstno pisanje izpadlo pretirano ezoterično. Hibridizacija s ščepcem osebnega zornega kota, to se že sliši bolje, bralec nikoli ne ve, kaj bo čez štiri tedne ...