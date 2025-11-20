Tehnična rešitev človeškega stanja

Glede evtanazije sem fatalist. Mislim, da bo na dolgi rok prevladala. V prihodnjem stoletju se bo uveljavila v večini zahodnih družb. V tej kolumni bi rad utemeljil to fatalistično napoved. Torej, o evtanaziji bi rad razmislil kot o nečem, kar se mi zdi skoraj neizogiben del naše stoletne prihodnosti, in ne kot o referendumskem vprašanju, na katero bomo odgovarjali konec tega tedna.

Moja teza je preprosta. Človeško življenje je polno mučnih epizod. Sestavljeno je iz garanja, bolečin, težkega dela in smrti – smrti drugih ljudi, smrti živali in lastne smrti. Ampak razvoj tehnike človeku omogoča pobeg pred temi epizodami. Ogradi ga pred njimi. In evtanazija je eden od korakov v tem procesu. Je eden od tehničnih načinov, kako se človek zavaruje pred najbolj bolečimi obdobji svoje eksistence.