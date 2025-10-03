Predvolilna (ne)umnost

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem desetletju se vrstijo nevropsihološke študije, ki razkrivajo, da je narava političnega uma v temelju drugačna in celo nasprotna naravi racionalnega, znanstvenega uma. Pri čemer sta, pozor, obe vrsti uma nujni za obstoj človeštva. Znanstveni nam gradi tehnologijo preživetja, politični pa omogoča uspešno organiziranje in delovanje človeških skupnosti, brez katerih naša vrsta tudi ne more preživeti.

Možganska slikanja volivcev v obdobju političnih kampanj kažejo, da politične vsebine najprej močno vzdražijo čustvena možganska področja in centre za stres, šele potem sledi procesiranje zaznav in logičnih analiz. Ravno obratno kot pri racionalnem umu, pri čemer se najprej pojavi analiza podatkov in zaznav, pozneje pa sledi čustveni in včasih tudi stresni odziv.

Politični um si torej najprej nadene čustvena, ideološka očala in skoznje filtrira dejstva in sistematično izkrivlja logiko. Eksperimenti celo kažejo, da pogovor o političnih temah ljudem precej zmanjša uspeh pri reševanju matematičnih in logičnih problemov, ki jih morajo reševati potem. To pomeni, da politični um dobesedno ohromi logični razum in zaznavanje realnosti. Je politični um torej bolezenska deviacija?