Dreyfusov trenutek trumpizma

Razlog, da zadnji teden tudi v Evropi veliko pišemo o tem ameriškem organu pregona, je smrt Renee Good, sedemintridesetletne ameriške državljanke iz Minneapolisa, ki jo je agent ICE ustrelil v glavo, medtem ko je zavozila mimo njega. Mlada ženska je bila v trenutku mrtva, ZDA pa je zajel val protestov, ki ne pojenjajo – še več, preraščajo v največjo notranjepolitično krizo Trumpovega drugega mandata.

Olja na ogenj je dolila drža Bele hiše, ki je o dogodku od samega začetka eklatantno lagala. Kmalu po smrti Goodove je podpredsednik J. D. Vance javnost obvestil, da naj bi agent ICE uporabil orožje v silobranu: »radikalno levičarska aktivistka« naj bi ga namreč poskušala povoziti. A kmalu je zakrožila cela vrsta videoposnetkov, ki so podpredsednikovo zgodbo postavili na laž.