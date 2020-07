Komedija v Bazovici

»Pahor izdajalec«, »Oprosti, Primorska«. Tako je pisalo na transparentih, ki so se pojavili na rednih protivladnih protestih v prestolnici. Puščica je seveda letela na torkov dogodek v Trstu, natančneje, na predsednikovo odločitev, da pred slovesno primopredajo Narodnega doma ob stoletnici njegovega požiga skupaj z italijanskim kolego Mattarello obišče oba emblematična kraja spomina, ki nelagodno sobivata v isti vasici: spomenik štirim slovenskim in hrvaškim antifašistom, ustreljenim leta 1930 na bazoviški gmajni, in – kar je razhudilo protestnike – bližnjo fojbo.Mislim, da je prav, da je Pahor deležen glasnih kritik. ...