Komunist 2026

Pred dnevi je predsednik Trump nekega za njegovo popolnost slepega aktivista, ki mu je na shodu očital slabo izvedbo tega in onega, ozmerjal z ultimativno zmerljivko. Rekel mu je komunist! Da, komunist. In da bi kdo slučajno ne preslišal, kako ostroumen diagnostik družbenih pojavov je aktualni ameriški predsednik, je besedo še trikrat ponovil. Kako bizaren dogodek. Reči nekomu, da je komunist – sedemdeset let po tem, ko je senator McCarthy končal svoje čarovniške procese, in petintrideset let po koncu hladne vojne –, je zagonetno dejanje. Katere ali kakšne komuniste ima sploh v mislih? Tiste sovjetske, ki jih že lep čas ni več? Ali nemara kitajske, ki so deželo beloglavega orla porazili v vseh ozirih: razvojnem, ekonomskem, socialnem, zna pa biti, da jo kmalu nabijejo tudi pri spoštovanju ...