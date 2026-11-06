Konfucij v hiši strica Sama

Za krhko samozavest ameriške politične elite je krivo zmanjšano zaupanje v ameriške institucije in demokracijo.
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Ključni krivec za krhko kulturno samozavest ameriške politične elite je zmanjšanje notranjega in zunanjega zaupanja v ameriške institucije in demokracijo. FOTO: Nathan Howard/Reuters
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Prvi vojak Združenih držav Amerike Pete Hegseth je pred dnevi v videonagovoru razglasil zmago nad kitajskimi »propagandnimi celicami« na ameriških univerzah. Hegseth, ki ga je predsednik Donald Trump lani z dekretom prekrstil iz obrambnega ministra v ministra za vojno, je na družbenem omrežju x oznanil, da je enkrat za vedno obračunal s kitajsko kulturno diplomacijo. Konkretno – s Konfucijevimi inštituti in njihovimi nasledniki.
Na 30 ameriških univerzah naj bi odkrili 80 institucij, ki niso krive ničesar drugega kot strahovitega zločina, da pod različnimi imeni in različnimi statuti zainteresirane študente učijo kitajskega jezika in drugih kitajskih vednosti. ...
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