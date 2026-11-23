Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Prejšnji mesec je veliko prahu dvignila objava politika na družbenem omrežju. Stal je pred kipom konjenika v Vatikanu, ki ga je prepoznal kot Konstantina Velikega. Poznavalci so hitro opazili, da je na fotografiji Karel Veliki, in se burno odzvali. Politiku v zagovor lahko z nekaj ironije pripomnim, da sta oba konjenika in da sta si konja celo nekoliko podobna. Tudi oba jezdeca imata v imenu »Veliki«. In še nekaj ju druži: kipa stojita vsak na svojem koncu preddverja bazilike svetega Petra, Karla Velikega pa so pred tristo leti postavili prav kot par Berninijevemu Konstantinu. Med komentarji na družbenem omrežju je nekdo namignil, da je politiku napačno ime ...