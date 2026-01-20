Izzivi pri ohranjanju konkurenčnosti

V vse več evropskih industrijah opozarjajo na nedovoljeno subvencioniranje kitajskih proizvajalcev, a je resnica kompleksna. Dobro jo ponazarja dinamika v kitajski avtomobilski industriji. Del te je množica majhnih proizvajalcev (proizvajalcev je skupaj približno 150), ki se dotikajo novih meja tehnološkega napredka in s tem ustvarjajo pritiske na prodajne cene na domačem trgu, na katerem kitajski potrošnik lahko kupi dobro vozilo za manj kot 10.000 evrov.

Konkurenca med njimi je tako velika, da se tudi njihovi dobički znižujejo ali pa še vedno poslujejo z izgubo. Zaradi visokih prostih kapacitet (po ocenah nekaterih analitikov znašajo od 30 do 50 odstotkov) iščejo priložnosti na tretjih trgih, kar predstavlja velik pritisk na prodajne cene lokalnih proizvajalcev ter tudi spodbuja pozive za uveljavitev višjih carinskih stopenj ali kvot.