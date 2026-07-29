  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Kolumne

    Konstantno užaloščeni mož

    Vprašanje zvestobe izvirniku je neutemeljeno, v bistvu otročje, saj ni povsem jasno, ali izvirnik v tem kontekstu sploh obstaja.
    Nolanova Odiseja neznosno dolgočasen in konservativen film, ki grandiozno, mitološko, epsko deluje samo na površini. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pic
    Galerija
    Nolanova Odiseja neznosno dolgočasen in konservativen film, ki grandiozno, mitološko, epsko deluje samo na površini. FOTO: Melinda Sue Gordon/Universal Pic
    Simon Popek
    29. 7. 2026 | 05:00
    7:21
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Časi, ko sem se sekiral zaradi pretirano ohlapnih ali svobodnih adaptacij meni ljubih literarnih del, so zdavnaj minili. Človek odraste, se malo zresni in začne spoštovati legitimnost poetične licence. Robert Altman je, denimo, lahko srečen, da ni naletel na moj gnev leta 1987, ko sem prvič gledal Privatnega detektiva (The Long Goodbye), predelavo mojega najljubšega romana, Chandlerjeve bravure Nikoli več na svidenje. Nesprejemljivo, heretično, vrzite ga na grmado, so bile reakcije bojevitega najstnika, ki ni toleriral Altmanovega rokovanja s klasiko hard boiled fikcije. No pasaran!, sem tulil ob odhodu iz tedanje ljubljanske izpostave Jugoslovanske kinoteke, premlad in mlečnozob, da bi dojel naravo nespoštljivega in muhastega umetnika, čigar namen je dekonstruirati klasični tekst in ...
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča v gorah

    70-letnik želel pod Triglavom fotografirati okolico, pri tem pa zdrsnil in umrl

    Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah. V slovenskih gorah je umrlo 13 ljudi.
    28. 7. 2026 | 06:03
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Rekorder Pogačar je sam zaslužil 50-krat več kot zadnje moštvo

    Po koncu dirke po Franciji je čas tudi za analizo delitve denarnega sklada v vrednosti 2,3 milijona dolarjev. Na vrhu je pričakovano moštvo UAE Emirates.
    27. 7. 2026 | 14:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sodba

    Hčerini prijateljici je grozil, da jo bodo pretepli

    Aleš Kovačič je bil že večkrat zaprt, tudi zaradi izsiljevanja. Sodnica je sprejela njegovo priznanje krivde.
    Tanja Jakše Gazvoda 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Greste na dopust? Z malo sreče ulovite še nepozabno vodno doživetje

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 28. 7. 2026 | 13:57
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadri

    Štipendiranje kot dolgoročna naložba v razvoj mladih

    Podjetja mladim ponujajo finančno podporo, izvedbo praks in pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 7. 2026 | 11:10
    Preberite več

    Več iz teme

    Simon popekkolumnaOdisejafilm

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Horoskop za sredo, 29. julija 2026

    Sredina tedna prinaša prelomne trenutke na poslovnem področju – preverite, kaj vam prinašajo zvezde!
    29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mreža poslovalnic

    Slovensko trgovino pretresa novo zapiranje poslovalnic

    Tuš in Mercator zmanjšujeta število trgovin, Spar jih povečuje. Kaj bo s prodajo celjskega trgovca?
    Maja Grgič 29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Katastrofe odpirajo vrsto občutljivih vprašanj

    Zaradi posledic poplav, plazov in tajfunov bo dolgoročno nastalo za več milijard dolarjev škode.
    Zorana Baković 29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Ali se bo vojna med Trumpom in Kanado razširila po vsem svetu?

    Dim je kanadski, ogljik je globalen, carina pa ameriška.
    29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mreža poslovalnic

    Slovensko trgovino pretresa novo zapiranje poslovalnic

    Tuš in Mercator zmanjšujeta število trgovin, Spar jih povečuje. Kaj bo s prodajo celjskega trgovca?
    Maja Grgič 29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska

    Katastrofe odpirajo vrsto občutljivih vprašanj

    Zaradi posledic poplav, plazov in tajfunov bo dolgoročno nastalo za več milijard dolarjev škode.
    Zorana Baković 29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Ali se bo vojna med Trumpom in Kanado razširila po vsem svetu?

    Dim je kanadski, ogljik je globalen, carina pa ameriška.
    29. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

    Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo