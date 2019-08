Koprčani, ne ga sr..!

Stvar je resnejša, kot se zdi na prvi, drugi in tretji pogled. Koprčani bodo imeli najlepšo plažo na Jadranu, je celo večkrat obljubljal prejšnji župan, z enakim imenom kot britanski premier. In ljudje so mu verjeli. Da bodo rasli razgledni stolpi pod oblaki, da bodo imeli najlepše stadione in parke, da bodo živeli v raju. Samo ... potrpeti bo treba. In prenehati, oprostite izrazu, kakat. Vsaj začasno.Ta začasnost traja že 16 let in več. Kajti to, da na plaži Žusterna smrdi, vedo Koprčani še več let. Malce nerodno je imeti najlepšo plažo na Jadranu, najbolj nagrajeni park v galaksiji, pa si niti enega poštenega kakca ne ...