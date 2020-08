Ko v teh dneh pohajkujem po gozdnih poteh, me vedno znova navdušuje lepota drevesnih korenin. Občudujem njihovo prepredanje in raztezanje, njihovo tiho navzočnost in skrito moč, ki sega vse do prostosti neba. Najbrž nisem edini. A ko razmislek nanese na neke drugačne korenine, se občestvo občudovalcev tako rekoč razpolovi. Ko razmišljamo o kulturnih in družbenih koreninah, se obnje začnemo kaj hitro obregati. Iz predmeta občudovanja se spremenijo v kamen spotike.Človekova ukoreninjenost predstavlja protipol njegovi težnji po osebnem osvobajanju, razlaga francoska filozofinja Chantal Delsol v delu Sovraštvo do sveta: ...