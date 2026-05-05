Jezik kot zapor

V svojem jeziku znamo misliti s celotno osebnostjo; v tujem jeziku večkrat vstopamo v misel skozi šivankino uho.

»Dokler plešeš«, pravi pesnica Mary Oliver, ko našteva tri stvari, ki bi si jih morali zapomniti, »lahko kršiš pravila./Včasih kršiti pravila pomeni zgolj razširjati pravila./Včasih ni nobenih pravil.« Na to svobodo jezika – da ga namreč sploh imamo in znamo – v sodobnem svetu večkrat pozabljamo. V jeziku lahko »plešemo« in »kršimo pravila«, jih razširjamo ali ugotovimo, da jih včasih sploh ni, šele ko jezik zares obvladamo. Kozma Ahačič. Bralcem tega časopisa se zdi naravno, da razumemo napisano, da razumemo jezik ljudi okoli nas in da lahko doma, v službi ali na ulici povemo, kar mislimo. Ampak to ni dano vsem. Jezik je lahko tudi zapor. Lahko se znajdemo zaprti znotraj jezika ali jezikov, s katerimi se sporazumevamo. Takšni zapori stojijo sredi Evrope, sredi Slovenije, ...