Kožni spopadi

Zaradi podnebnih sprememb bo marsikateri boj, ki se je že zdel odločen, znova vzplamtel. Svaril je sicer bilo veliko, pripravljeni pa še nikakor nismo.

Prejšnji mesec ni bil običajen maj, ne v Sloveniji ne drugod po Evropi. Res je bilo vroče, izjemno vroče. Agencija za okolje je, denimo, prejšnjo sredo na letališču Cerklje ob Krki izmerila temperaturo zraka 33,5 stopinje Celzija. Doslej je majski rekord znašal 33,2 stopinje Celzija, dosežen na istem kraju leta 2008. Še bolj je spomladanska pripeka presenetila više na severu, v Angliji, kjer je prejšnji torek dosegla neverjetnih 35,1 stopinje Celzija. In to v botaničnem vrtu Kew Gardens, v lenobnem zelenem predelu Londona, ki se sicer ponaša s prijetnejšo klimo kot drugod v velemestu, zlasti v primerjavi s finančnim središčem Cityjem. Vse odkar so pod kraljico Viktorijo začeli spremljati vremenske podatke, v soseski Kew še niso izmerili takšne vročine. Letos je bilo celo huje kot maja ...