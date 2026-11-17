Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Na slovesni podelitvi kristalnega mikrofona se me je zanimiva domislica v programu močno dotaknila. Pripravili so posnetke profesionalnih napovedovalcev, ki so najprej spregovorili nekaj stavkov v svojem domačem narečju, nato pa nadaljevali v izbrušenem knjižnem jeziku. Teorija se redko tako žametno zlije z realnostjo: premik iz narečja v brani knjižni jezik je bil presenetljiv. Zaznal bi ga vsakdo, ki slovenščine sploh ne zna. Običajen govor se je spremenil v profesionalnega. Tu seveda ne gre za knjižni jezik sam po sebi. Enak učinek bi bilo mogoče doseči tudi v narečju! Šlo je za preklop iz jezika, ki je spontan, v jezik, ki so ga govorci mojstrili v dolgih ...