Želite dokaz, zakaj je nogomet preživel 150 let radosti, trpljenja, znoja, solz, koleričnih debat in preklinjanja?

V romanu Krasni novi svet nam Aldous Huxley opisuje strašljivo podobo sveta, uniformirano, sanitizirano in vsega hudega oprano civilizacijo. Tam vladata stabilnost in blagostanje; ni vojn, revščine ali lakote. Vse je lepo … in nadzorovano. Otroci se rojevajo iz epruvete, socialni stan in prihodnost sta določena vnaprej, vsi so zadovoljni. V primeru negativnih čustev ali jeze je na dosegu roke soma, zdravilo za poudarjanje sreče. Boga ni, ne obstajata ne ljubezen ne umetnost. Skratka, čisti dolgčas. Kot ljubitelj špekulativne fikcije se bom moral obregniti ob proslulo Fifo in nogometni mundial, ki se je v teh dneh prevesil v drugo polovico. Težko je verjeti, da nekomu v tako kratkem času uspe deregulirati in gledalcu priskutiti »najlepšo igro na svetu«, ki je osnovna pravila zakodirala ...