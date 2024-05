Kratka zgodovina možganov

V nadaljevanju preberite:

V času, ko veliko razpravljamo o napredku pri razvoju umetne inteligence, se je smiselno vprašati tudi, kako se je v milijonih let razvijala naravna inteligenca. Prešla je nekaj pomembnih mejnikov, ki jih je izčrpno opisal Max Bennett v knjigi A Brief History of Intelligence (Mariner Books, 2023).

Prve preproste različice možganov so se pri živih bitjih pojavile šele po približno treh milijardah let obstoja življenja na Zemlji. Pred približno 600 milijoni let so se razvila majhna, črvom podobna bitja v velikosti riževega zrna, ki so imela tudi možgane. S preprosto inteligenco so se lahko premikala proti hrani in bežala pred nevarnostjo.