Krave odpeljali, nogometaše še čistijo

Minulo noč so inšpektorji za varen nogomet na različna varna in predvsem čista igrišča odpeljali 22 nogometašev in dva trenerja, ki so se nemočni, premraženi, premočeni, od pete do glave na debelo z blatom premazani, že od daleč vidno zanemarjeni valjali po veliki, blatni površini nekje v Stožicah.

V Stožicah imajo poleg nogometa igralci še Rock Otočec in Camel Trophy v eni tekmi. Foto Jure Makovec Afp

Lastniki obeh nogometnih ekip vztrajajo, da je bilo za vse nogometaše vrhunsko poskrbljeno, da so bili redno zdravniško pregledovani, redno so dobili obroke, dovolj vode, čiste nogavice, kopačke, drese in celo trenirke, da so lahko hodili po mestu, ne da bi jih pri tem kdo pretepal, da so ponoči spali na suhem in ogrevanem, da niso bili prav nič shujšani in da je bilo poskrbljeno celo za družabno razpoloženje. Nikakor pa jim ne morejo preprečiti valjanja v stožiškem močvirju, kamor najraje zahajajo polni pričakovanj in optimizma. Radoživo se mečejo v blato, tudi na glavo, če je treba. Ko zabijejo gooool, še najraje podrsajo s koleni in ritjo po brozgi, da šprica. Njihovi starši so v svoji mladosti nedvomno zahajali na Rock Otočec, vzhajajočim zvezdam pa manjka tovrstnega vzdušja. Vodstvi obeh ekip zahtevata takojšnje vračilo vseh 22 nogometašev z golmani in trenerji vred. Znani koprski odvetnik Franci Matoz jim je že ponudil pro bono pomoč in v njihovem imenu vložil tožbo na sodišče, s katero uveljavljajo odškodnino za vse muke in nepopisne duševne bolečine, saj se nogometaši zdaj že nekaj dni ne morejo namakati v zdravilnem blatu.

Da o blatnih kopelih ne govorimo. Foto Jure Makovec Afp

Inšpektorji za nogometno varnost odgovarjajo, da so se morali odzvati na pozive varuhov nogometa, ki so pobesneli ob pogledu na umazano nerazpoznavne drese in zahtevali takojšnje ukrepanje državnih organov. Po nepreverjenih informacijah so menda najbolj goreči varuhi vzeli nekaj nogometašev na svoje domove. Ena od varuhinj je celo rekla, da bo za enega od njih skrbela do konca življenja. Francoski varuhi pa so poslali protestne note in zahtevali odpoklic predsednika nogometne zadruge UFFA! Očitajo mu, da je nedavno sodeloval na eni od tovrstnih blatnih predstav, v kateri so mladi fantje iz Kazahstana morali do kolen riti po blatu. Zahtevali so ponovitev tekme na nevtralno čistem igrišču, vendar se predsednik za te pripombe še zmenil ni, češ, da se on meče po še po precej bolj blatnem terenu.

Ljubljančani predstavili novo metodo izsuševanja močvirja. Foto Jure Makovec Afp

Svetovalci predsednika vlade so vzeli ministre, predsednika UFFE in tudi inšpektorje v bran: »Če vlada ni padla zaradi krav, ne bo niti zaradi nogometa. Saj bi se nam še krave smejale! Vlada je že naročila 30 kontejnerjev brisač, ki jih pravkar vozijo iz Luke Koper v Stožice. Še pred evropskim prvenstvom bomo močvirje osušili. Vztrajamo pri predvolilni obljubi: poskrbeli bomo za čiste nogometaše, tako kot smo za krave. In ne, ne bomo jih vrnili lastnikom. Tega filma Janez Ivan ne bo videl!«

Iz povedanega je jasno, zakaj smo dobili idealno skupino na evropskem prvenstvu. Si predstavljate grozo, če bi po kakšnem čudežu dobili San Marino, Ferske otoke in Andoro. In bi se po zmagi nad Ferskimi otoki po podaljških in enajstmetrovkah uvrstili celo v polfinale ter polfinalno tekmo s Kazahstanom nato izgubili. Izgubiti z veliko Anglijo, veliko Dansko in veliko Srbijo je bilo zmeraj častno dejanje. S pribrcanim denarjem pa si bodo Stožice končno lahko privoščile angleško travico tudi na stadionu Zorana Plečnika. Za travico gre!

Vsi ti uspehi so plod najboljših vladnih kadrov. Če Golobova oblast »kaj zna, zna dobro kadrovati«. Zato smo prepričani, da bo prej ali slej zamenjala vse svoje ude. Štiri je že, petega bo v kratkem, na koncu tudi predsednika, da o generalni sekretarki vlade, vseh policistih in odstopljenih poslancih, ki se bodo pridružili Mojci, ne govorimo.

Prav nič manj inovativni niso niti kadrovski posegi v državna podjetja. V Luko Koper so predstavniki kapitala (beri politike!) z nesebično pomočjo agencije za kadre po vsej sili hoteli zaposliti dva politično zamaščena mojstra, ki se očitno ne počutita najbolje v čakalnicah, niti slišati pa niso hoteli za menedžerje, ki so v preteklosti pokazali mišice na terenu. Prav malo so jim mar mišice in teren, veliko pomembneje pa je, kdo je čigav stric in maslo na glavi. Sindikalni »špil frderberji« so spet pokvarili luško gostijo, in kot že večkrat do zdaj zapeljali »najboljše kadrovike« v mišjo luknjo. Ostane nam le še upanje, da nas iz lepljivega blata morda rešijo inšpektorji. Pa čeprav bodo močvirje sušili – z brisačkami.