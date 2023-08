Krhkemu kompromisu na pot

V nadaljevanju preberite:

Naloga političnega analitika je, da napove, kako se bodo stvari razvijale, in nato za nazaj razloži, zakaj so se razvile drugače. Domislica je postala že kot ljudska pesem, vsi jo poznajo, a nihče ne ve za avtorja. Je pa koristno, da si jo od časa do časa zapojemo vsi, ki se v javnosti oglašamo s svojimi analizami, in njeni ironiji dovolimo, da nas vrne na trdna tla. Trdna tla pa je v politiki, paradoksalno, prav hitrost, s katero se stvari lahko postavijo na glavo in kar se je včeraj zdelo komaj mogoče, že jutri postane skoraj neizogibno.

V prvih dneh po španskih volitvah sem menil, da so nove predčasne volitve skoraj matematična gotovost. To sicer niso bile besede, ki sem jih uporabljal: toliko sem se že naučil. Sem pa vztrajno trdil, da bi vsekakor stavil na nove volitve. Zdaj vse bolj kaže, da bi stavo izgubil.