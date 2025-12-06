Krim ali smrt

Sanje včerajšnjih fašistov v Rimu niso bile nič bolj ali manj nevarne od sanj njihovih duhovnih naslednikovv Moskvi.
Mnogi prebivalci Krima in Donbasa so na »patriote«, ki so v medvladju revolucije zasedli njihova mesta, sprva gledali z naklonjenostjo. FOTO: Alexey Pavlishak/Reuters
Vem, pozen sem. Tik pred iztekom leta sem si končno ogledal film, ki si zasluži biti imenovan dokumentarec leta. Reški režiser Igor Bezinović v filmu Fiume o morte! (Reka ali smrt) pripoveduje najbolj znano epizodo svojega rojstnega mesta. Zgodba o D'Annúnzievem zavzetju Reke je pripoved o vzponu fašizma na italijanski vzhodni meji. Dogodek je morda obroben za hrvaško zgodovino 20. stoletja (režiserju se je prav zato zdel kurioziteta, ki jo velja globlje raziskati), a je ključen za razumevanje zgodovine Italije: D'Annúnzieva Reka je bila namreč ena od valilnic fašizma.
A pojdimo po vrsti. Jeseni 1919 so se mirovne konference v pariških predmestjih bližale koncu in vse je kazalo, da bo Italija ostala brez Reke. V mestu, ki je od leta 1868 uživalo avtonomen status znotraj ogrskega ...
