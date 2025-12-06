Krim ali smrt

Sanje včerajšnjih fašistov v Rimu niso bile nič bolj ali manj nevarne od sanj njihovih duhovnih naslednikovv Moskvi.

Vem, pozen sem. Tik pred iztekom leta sem si končno ogledal film, ki si zasluži biti imenovan dokumentarec leta. Reški režiser Igor Bezinović v filmu Fiume o morte! (Reka ali smrt) pripoveduje najbolj znano epizodo svojega rojstnega mesta. Zgodba o D'Annú​nzievem zavzetju Reke je pripoved o vzponu fašizma na italijanski vzhodni meji. Dogodek je morda obroben za hrvaško zgodovino 20. stoletja (režiserju se je prav zato zdel kurioziteta, ki jo velja globlje raziskati), a je ključen za razumevanje zgodovine Italije: D'Annú​nzieva Reka je bila namreč ena od valilnic fašizma. A pojdimo po vrsti. Jeseni 1919 so se mirovne konference v pariških predmestjih bližale koncu in vse je kazalo, da bo Italija ostala brez Reke. V mestu, ki je od leta 1868 uživalo avtonomen status znotraj ogrskega ...