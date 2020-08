Kriv je kurir Jelko!

Pa ga imamo. Incident na morju. Hrvaški školjkar je priplul v slovensko morje na sredino Piranskega zaliva v spremstvu hrvaškega policijskega čolna, najbrž zato, da je dogodek bolj očiten. Kupce upravičeno zanima, koliko dražje so klapavice s policijskim spremstvom. V slovenskih ribarnicah jih z vsemi maržami in davki vred sicer računajo po tri do pet evrov za kilogram. Če staneta vožnja tako velikega policijskega čolna s posadko in varovanje enega brižnega školjkarja sredi zaliva vsaj kakih 1000 evrov, in če potem ribič vsak dan proda 100 kilogramov klapavic, to pomeni vsaj deset evrov policijskovarnostnega dodatka na ...