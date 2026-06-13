Kruta dialektika spominjanja

Dachavski procesi so idealna iztočnica za resen kritičen pretres naše »polpretekle zgodovine«.

Francoski zgodovinar François Furet je v knjigi Revolucija, 1770–1880 – skoraj sedemstostranskem špehu, v katerem je ob dvestoletnici francoske revolucije poskušal prikazati, kako je ta dogodek, rojen iz specifičnih okoliščin 18. stoletja, postal ustanovni mit evropske politične modernosti in mlinski kamen okoli vratu francoske politike – nekaj zelo zanimivih pasusov posvetil protirevolucionarni spominski praksi burbonske restavracije (tiste, da se razumemo, ki je svojo pot začela po Napoleonovem padcu in jo končala na Kostanjevici nad današnjo Novo Gorico, kjer so poslednji počitek našli zadnji Burboni, izgnani po julijski revoluciji 1830). Burbonska restavracija je, po Furetovi analizi, slonela na paradoksu. Revolucija je uničila temelje aristokratske družbe, kralj je ob vrnitvi ...