Kvantni računalniki in zaščita pred prihodnostjo

V kolumni preberite:

Ne zgodi se pogosto, da bi se morali pred novo tehnologijo zaščititi že leta, če ne desetletja, preden bi jo sploh začeli uporabljati. Varnostni strokovnjaki se že nekaj časa zelo resno sprašujejo o neželenih posledicah prihoda kvantnih računalnikov, čeprav tehnologija za zdaj sploh še ni na voljo. Toda že sama možnost njenega obstoja predstavlja tako veliko grožnjo nekaterim zelo pomembnim sistemom, na katerih temelji delovanje naše civilizacije, da problema preprosto ne moremo prezreti.

Z razvojem spleta in digitalizacijo je postala hitra izmenjava informacij na daljavo nekaj povsem samoumevnega. A za varno delovanje takšne izmenjave podatkov potrebujemo zanesljive in učinkovite metode šifriranja, tako da nekdo, ki na primer prestreže prenos informacij med banko in njenim uporabnikom, ne more ugotoviti, kaj je v teh podatkih, in jih kakorkoli zlorabiti.