Lažje je obsojati kot razumeti

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Kdor se danes loti pisanja o kateri od velikih, travmatičnih tem našega časa – naj gre za aktualne konflikte ali za domačo medvojno in povojno zgodovino –, hitro opazi, da mora besedilo najprej prestati nekakšen carinski pregled. Bralca pogosto ne zanima najprej, kaj se je pravzaprav zgodilo in kateri viri so na voljo. Najprej preveri potni list besedila: ali je avtor izrekel pričakovano geslo? Je uporabil pravo moralno oznako? Je z ustreznim tonom potrdil pripadnost pravemu taboru? Če geslo manjka, se začne zadržanost hitro brati kot izmikanje, relativizacija ali celo prikrita podpora nasprotniku. Kot da je vstopnica v javno razpravo postala zahteva, da se avtor ...